'Der neue Tag' zu IAA/SUV

Jenseits der ökologischen Debatte und der Neiddiskussion geht es um die generelle Notwendigkeit von motorisierten Flagschiffen vor allem in den Innenstädten. Denn die dicken Brummer brauchen schließlich deutlich mehr Platz als die Golfs, Corsas und was sonst an "normalen" Autos durch die Citys kurvt. Viele Parkplätze sind zu schmal für die SUVs, absurde Abstellvarianten werden zum Alltag. Der Ruf nach Verboten für die großen Kisten in Städten mag zu weit gehen. Aber wer mehr Platz braucht und mehr Ressourcen verschwendet, der darf auch deutlich stärker zur Kasse gebeten werden. Ein erzieherischer Faktor via höherer Steuern wird die Leidenschaft für SUVs zwar kaum bremsen, aber des Deutschen liebstes Kind sollte wenigstens nicht weiter ungeschoren immer übergewichtiger werden./yyzz/DP/zb

