'Mannheimer Morgen' zu Finanzpolitik

Die "schwarzen Null" wird so oder so nicht zu halten sein. Und das ist auch keine Katastrophe. Zumal der Staat in diesen Zeiten sogar noch Geld gutmacht, wenn er sich welches leiht. Geschieht das in Maßen, wird auch die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbremse nicht angetastet. Nach der hat der Bund ausdrücklich einen gewissen Verschuldungsspielraum. Den vollständigen Kommentar lesen Sie unter http://bit.ly/1MCIyI0/yyzz/DP/zb

AXC0007 2019-09-11/05:35