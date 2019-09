'Reutlinger General-Anzeiger' zum Bundeshaushalt

Alle reden von der schwarzen Null, nur Olaf Scholz nicht. Es ist aber kein Geheimnis, dass er die Aufnahme von Schulden scheut wie der Teufel das Weihwasser. Er will sich nicht nachsagen lassen, als roter Finanzminister rote Zahlen zu schreiben. Der sozialdemokratische Finanzminister gilt als solide - und so solide soll auch sein Bundeshaushalt sein. Die schwarze Null hat er von seinem CDU-Vorgänger Wolfgang Schäuble geerbt. Er kann sich ausmalen, wie groß das Geschrei wäre, wenn er sie auf dem Altar der Begehrlichkeiten opfern würde... Tatsächlich ist der Haushalt des Finanzministers eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Wenn die Regierung am 20. September schließlich das Klimapaket auf den Tisch knallt, wird er sein ganzes artistisches Talent als Finanzjongleur entfalten müssen, um die schwarze Null vielleicht noch zu halten./yyzz/DP/zb

AXC0018 2019-09-11/05:36