Auch Herbstsemester 2019 geben Forscherinnen und Forscher der Universität Zürich sowie externe Gäste ihr Wissen an die Gesellschaft weiter.Zürich - Was verstehen wir eigentlich unter Gesundheit und wo beginnt Krankheit? Inwiefern sind Regionalsprachen wie Rätoromanisch oder Katalanisch identitätsbildend? Wie beeinflussen Social Media und Fake News die öffentliche Meinung? Interdisziplinäre Antworten auf diese und zahlreiche weitere Fragen bieten Referierende aus dem In- und Ausland ab dem 17. September in den Ringvorlesungen...

