CUPERTINO (Dow Jones)--Apple hat wie erwartet ein günstigeres iPhone und zwei weitere neue Modelle der Smartphone-Reihe vorgestellt. Zudem kündigte der Elektronikkonzern an, seinen Fernseh-Streamingdienst mit einer geringen Abogebühr zu belegen. Im "Steve Jobs Theater", wo der Unternehmensgründer einst unter dem Raunen der Zuschauer die neuen Apple-Produkte präsentiert, wurde nun das Facelift für die Geräte präsentiert, die als "iPhone 11" verkauft werden sollen. Die Batterien der Geräte sollen nun eine Stunde länger halten, die iPhones gibt es in neuen Farben, das Fotografieren soll auch unter schlechten Lichtverhältnissen möglich werden und Videoaufnahmen sollen durch langes Betätigen des Kameraknopfs ausgelöst werden.

Nach drei Jahren mit Preiserhöhungen senkte Apple den Preis des günstigsten Modells nun um 50 Dollar auf 699 Dollar, während das Premium-Modell bis zu 1.099 Dollar kosten soll. Auch die Smartwatch stattete Apple mit Verbesserungen aus, so soll etwa die Uhr die Zeit den ganzen Tag über anzeigen können. Den eigenen Streamingdienst bietet Apple für 4,99 Dollar im Monat an, der damit günstiger als der von Wettbewerbern ist. TV+ soll zudem für Kunden ein Jahr kostenlos sein, die ein iPhone, ein iPad oder Mac kaufen. Allerdings bietet der Apple-Streamingdienst noch nicht sehr viel Programm, Wettbewerber wie Netflix oder Disney haben deutlich mehr Serien und Filme im Angebot. Am Start soll TV+ ab dem 1. November sein. Apple baut aber mit seinem Dienst darauf, dass über den Hardwareverkauf mit der Zeit auch die Zahl der Streaming-Kunden beständig anwächst.

September 11, 2019 00:46 ET (04:46 GMT)

