Ein Kryostat besteht im Grundaufbau aus zwei Behältern: einem Behälter, der das kryogene Medium beinhaltet, sowie einem Isolationsbehälter. Der innere Behälter, auch Product Container genannt, ist dabei häufig mit einem Sicherheitsventil und einer Berstscheibe gesichert. Die sekundäre Absicherung mit einer Berstscheibe stellt dabei eine ausreichend schnelle Druckentlastung auch bei sehr hohem und schnellem Druckanstieg sicher. Je nach Anforderungen an die Dichtigkeit oder Korrosionsbeständigkeit kommen verschiedene Berstscheibentypen zum Einsatz - so etwa Umkehr- oder zugbelastete Berstscheiben bzw. Stopfen-Berstscheiben mit Gewindeanschluss.

Die äußeren Behälter von Kryostaten werden häufig mit einem Druck kleiner 0,5 bar ausgelegt, sodass sie nicht unter die Druckgeräte-Richtlinie fallen. Trotzdem sind die Anforderungen an die Druckentlastung auch hier hoch: Die Kombination aus hohem Vakuum, niedrigem Ansprechdruck und einem hohen Anspruch an die Dichtigkeit - also eine geringe Leckagerate - ist für Standard-Druckentlastungseinrichtungen nicht realisierbar. Deshalb kommen zum Sichern der äußeren Kryostat-Behälter sogenannte Kompakt-Berstscheiben zum Einsatz. Während die ...

