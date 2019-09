The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2052503872 DE VOLKSBK NV 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA FC9N XFRA DE000A2YPHV3 FCR IMMOBILIEN AG NA NEUE EQ00 EQU EUR N

CA FEUI XFRA IE00BYSX4176 FIDEL.EU QU.IN.U.ETF IEO EQ00 EQU EUR Y

CA FYEQ XFRA IE00BYSX4739 FUI-E.M.Q.I.E. DLD EQ00 EQU EUR Y

CA 1TY XFRA NL0013654783 MYRIAD INTL HLDGS. EO-,05 EQ00 EQU EUR Y

CA DQW4 XFRA US03217C1062 AMS AG UNSPON.ADR/1/2 EQ00 EQU EUR N

CA 1YL XFRA US74365P1084 PROSUS NV ADR/ 1/1 EQ00 EQU EUR N