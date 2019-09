The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000RLP0983 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD02 BON EUR N

CA I9A6 XFRA IT0004380546 B.T.P. 08-19 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA US06738EAB11 BARCLAYS 14/UND. FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US24422ESS99 DEERE -JOHN- CAP. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US45950KCD00 INTL FIN.CO. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128282G41 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA Q91B XFRA USU24652AD82 HARLEY DAV.FIN.S. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0452300402 ABU DHABI NAT.E.09/19 MTN BD02 BON USD N

CA EI71 XFRA XS0541909213 EIB EUR.INV.BK 10/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1068561098 BARCLAYS 14/UND. FLR BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1068574828 BARCLAYS 14/UND. FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1107268135 NYRSTAR NL HLDS 14/19REGS BD02 BON EUR N

CA MQQM XFRA XS1109743960 MACQUARIE BK 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA 0EYC XFRA XS1109795176 ORIGIN ENGY FIN.14/74 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1110448138 FINNVERA 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1110651012 ADCB FIN.(CAYM.)14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1163228627 SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1198732668 WORLD BK 15/19 MTN BD02 BON RUB N

CA S0IN XFRA XS1292468987 SHELL INTL FIN. 15/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1489165354 CEB BK (HK) 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1496175313 LAND NRW MTN-LSA 16/19 DL BD02 BON USD N