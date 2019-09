Die britische Investmentbank HSBC hat Puma SE nach dem guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel stockte Analystin Anne-Laure Bismuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber von 72 auf 73 Euro auf. Sie begründet dies mit einer leichten Aufstockung ihrer Gewinnschätzungen und hält Puma grundsätzlich weiter für eine großartige Anlagestory./ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-09-11/07:54

ISIN: DE0006969603