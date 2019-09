Halbjahreszahlen der Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9) und niemand hat was wirklich gutes erwartet.

Nachdem Cornelius Everke Mitte August überraschend seinen Posten als CEO aufgab, wusste man ja daß nicht alles so läuft bei Vapiano, wie die Restrukturierungspläne es suggerierten. Die Zahlen, die jetzt vorliegen sind nicht gut, aber auch keine Katastrophe. Flächenbereinigt nimmt der Umsatz leicht ab - "Auf vergleichbarer Fläche verringerte sich der Umsatz jedoch um 3,2 %, bedingt durch rückläufige Gästezahlen. Der flächenbereinigte Umsatzrückgang in den Segmenten Germany (-3,4 %) und Rest of Europe (-3,6 %) konnten durch die Steigerung im Segment Rest of World (+0,5 %) nur teilweise kompensiert werden." Wachstumsstories, wie es Vapiano früher einmal war, sehen anders aus.

Insgesamt: 18 Mio Miese im ersten Halbjahr, mehr als im Vergleichszeitraum - auch bedingt durch einmalige Strukturierungsaufwendungen. Das EK nimmt entsprechend ab: "Das Eigenkapital verminderte sich im ersten Halbjahr im Wesentlichen durch das negative Periodenergebnis von 46,9 Mio. Euro auf 11,9 Mio. Euro" ...

