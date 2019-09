Die Aktie der US-amerikanischen Dividendenperle AT&T (WKN: A0HL9Z) konnte zum Beginn der neuen Börsenwoche ein starkes Lebenszeichen präsentieren. Zwischenzeitlich stieg das Papier des Telekommunikationsriesen von einem Kursniveau von 32,94 Euro auf bis zu 36,10 Euro, was immerhin einem Kursplus von rund 9,5 % entsprochen hat. Doch was waren die Gründe für diese fulminante Entwicklung? Und wie wird es bei dieser interessanten Dividendenperle weitergehen? All das, wie üblich, spannende Fragen. Versuchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...