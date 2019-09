Der deutsche Leitindex DAX dürfte heute höher in den neuen Handelstag starten, nachdem er bereits gestern um 0,4% auf 12.268 Punkte zulegen konnte. Die aktuelle vorbörsliche Indikation liegt mit 12.321 Punkten nochmals ca. 0,4% höher. In den USA hat der Dow Jones gestern 0,3% auf 26.909 Punkte zugelegt. Der S&P500 schloss unverändert bei 2.979 Punkten, der Nasdaq Composite verlor 0,05% auf 8.084 Zähler. In Japan legt der Nikkei deutlich um 0,8% auf 21.564 Punkte zu, in China verl...

