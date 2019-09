Noch immer sind bei ThyssenKrupp, Deutsche Bank sowie Daimler und teilweise Conti die offenen Short-Positionen in einer Größenordnung, die eine Eindeckung äußerst mühsam macht. Die Kursbewegungen in diesen Titeln gestern zeigen dies an. Bei Thyssen dürften noch etwa 8 bis 9 % aller Aktien short sein, bei der Deutschen Bank ca. 6 %, bei Wirecard um 3,5 %, bei Daimler ca. 3,6 % und sogar bei Henkel noch 2,6 %. Eindeckugn bedeutet: Zu jedem Preis! Das ergibt Power!



