Paris/Köln (ots) - JobTeaser, die führende Recruitment Plattform für Studierende und Absolventen in Europa, erhält eine millionenschwere Finanzierung vom Investmentfond Highland Europe, um sich weiter in Deutschland zu etablieren. JobTeaser will die berufliche Orientierung sowie den Eintritt von Studenten und Absolventen in den Arbeitsmarkt effizienter gestalten. Das Start-up bringt auf seiner Online-Plattform Studierende und Berufseinsteiger mit Unternehmen zusammen und liefert damit Lösungsansätze, um in Zeiten des Fachkräftemangels frühzeitig und gezielt, den Kontakt zu passenden High Potentials herzustellen.



Mit 2,5 Millionen Studierenden und Hochschulabsolventen, 70.000 Unternehmen und 600 Hochschulen und Universitäten in 19 europäischen Ländern, ist JobTeaser heute führend in Europa. Allein in Deutschland sind bereits mehr als 100 Hochschulen auf der Plattform vertreten. Mit der Finanzierung von 50 Millionen Euro treibt das stark wachsende Start-up die Weiterentwicklung seines Ökosystems weiter voran und erweitert das Netzwerk aus Hochschuleinrichtungen und Studenten, Berufsberatern und Recruitern.



"Das Investment gibt uns die Möglichkeit, einen weiteren wichtigen Schritt für den Aufbau eines für alle erfolgreichen Ökosystems umzusetzen. Es ist uns gelungen, innerhalb von zehn Jahren der erste Ansprechpartner für Absolventen, Unternehmen und Universitäten zu werden. Wir haben heute eine einmalige Position in Europa, um die Berufswahl und das Recruiting von Hochschulabsolventen zu verändern. Wir geben ihnen hierfür die Tools an die Hand, die sie bei der beruflichen Orientierung begleiten. Gleichzeitig geben wir den Universitäten die Möglichkeit, die Eingliederung ihrer Studierenden und Alumni in die Arbeitswelt besser zu verfolgen und schaffen für Unternehmen Möglichkeiten, sich an eine immer schnellere Welt anzupassen, indem sie das richtige Talent rekrutieren, ohne dabei nur auf den Hochschulabschluss zu achten", erklärt Adrien Ledoux, CEO und Mitgründer von JobTeaser.



Über JobTeaser



2,5 Millionen Studierende und Absolventen haben das Career Center von JobTeaser abonniert. Damit ist JobTeaser führend, wenn es um die berufliche Orientierung und das Recruiting von Talenten geht. JobTeaser bringt Hochschulabsolventen, Unternehmen und Career Services von Hochschulen und Universitäten auf einer Plattform zusammen. Durch ein Netzwerk von 70.000 Unternehmen begleitet JobTeaser Studierende und Alumni von über 600 Partnerhochschulen und -universitäten in Europa bei ihrer beruflichen Entwicklung. JobTeaser konnte seit 2015 Finanzierungsmittel in Höhe von 68 Millionen Euro beschaffen, ist in 19 europäischen Ländern präsent und beschäftigt über 250 Mitarbeiter, die das Unternehmen täglich voranbringen.



Pressekontakt:



Linus Kurtenbach

pr://ip - Primus Inter Pares im Auftrag der JobTeaser GmbH

kurtenbach@pr-ip.de

Telefon: +49 (0) 151 29126870

www.pr-ip.de



Original-Content von: JobTeaser GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136096/4371775