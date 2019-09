Hamburg (ots) - Edward Snowden spricht am Dienstag, 17. September 2019, per Video-Liveübertragung aus Russland mit Holger Stark, Ressortleiter Investigativ, DIE ZEIT, und beantwortet Fragen des Publikums. Er erzählt von seiner Geschichte und seinem Buch "Permanent Record", das einen der wichtigsten Konflikte unserer Zeit widerspiegelt: Was akzeptieren wir - und wo müssen wir anfangen, Widerstand zu leisten?



Wir laden Sie herzlich ein, an der Veranstaltung teilzunehmen:



Edward Snowden im Gespräch - "Permanent Record: Meine Geschichte" 17. September 2019, 18.00 Uhr Urania Berlin An der Urania 17, Berlin Eine Veranstaltung in englischer Sprache.



Mit 29 Jahren deckt Edward Snowden das System der Massenüberwachung durch die US-Regierung auf. Er macht ihre heimlichen Pläne öffentlich, ein nie dagewesenes System der Überwachung zu schaffen. Eine Entscheidung mit Folgen: Snowden muss sein bisheriges Leben aufgeben, seine Familie und seine Heimat zurücklassen. Seitdem hält er sich an einem unbekannten Ort in Russland auf.



Eine Veranstaltung in Kooperation mit S. Fischer Verlage.



Gerne reservieren wir Ihnen eine Pressekarte unter presse@zeit.de. Bitte melden Sie sich bis Montag, 16. September, zur Veranstaltung an.



Reguläre Tickets und Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.zeit.de/veranstaltungen.



