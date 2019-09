Zürich (awp) - Die Credit Suisse hat Kinner Lakhani zum Head of Group Strategy Development ernannt. Lakhani war zuvor bei der Deutschen Bank tätig, wo er Leiter zweier Research-Abteilungen war. In seiner Position sei Lakhani für die Prüfung von Wachstumsmöglichkeiten zuständig, teilte die Grossbank am Mittwoch mit. Dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...