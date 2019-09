Seit zwei Jahren ist die Rübenkampagne für die heimischen Produzenten kein Zuckerschlecken mehr. Das Wetter spielte nicht so mit, wie es die Bauern gerne hätten. Und zu den erschwerten Bedingungen bei der Ernte gesellten sich seit dem Ende der EU-Zuckermarktverordnung verschärfte Verkaufsbedingungen. Nun stehen die Hersteller erneut in den Startlöchern.Anfang der Woche fuhr Branchenprimus Südzucker die Maschinen in den ersten Fabriken hoch, beim Rivalen Nordzucker geht es am 13.9. los. So ähnlich das Geschäftsmodell der Kontrahenten, so unterschiedlich ist ihr Ausblick: Südzucker wagt kaum, eine Prognose abzugeben. Abzusehen ist immerhin, dass die Ernte weniger als die 4,7 Mio. t Zucker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...