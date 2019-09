BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Umgang mit China auf die Einhaltung der Menschenrechte gedrängt. Dies sei für die Bundesrepublik "unabdingbar", sagte Merkel in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag. "Das gilt weiterhin." Dies gelte auch mit Blick auf die jüngsten Ereignisse in Hongkong, "wo wir das Prinzip 'Ein Land, zwei Systeme' weiterhin für richtig halten", so Merkel.

China habe für die globale Ordnung eine wichtige Rolle, sagte Merkel. Deswegen tue Deutschland gut daran, Kontakte zu diesem Land zu pflegen und dabei "auch differenzierte Meinungen" kundtun.

Merkel war nach ihrer China-Reise in die Kritik geraten, zu wenig auf die Menschenrechtsproblematik hingewiesen zu haben. Ein Treffen mit dem Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong in Berlin hatte die Kanzlerin abgelehnt. Stattdessen war Wong am Dienstag mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zu einem Gespräch zusammengekommen.

