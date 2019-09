München (ots) -



- Nur zwölf Prozent der Verbraucher ist High-End-Gerät wichtig

- Verbraucher geben für Smartphone bei CHECK24 Shopping im Schnitt

330 Euro aus

- CHECK24 Shopping: über eine Million Angebote von mehr als 5.000

Anbietern Fast zwei Drittel (59 Prozent) der Verbraucher ist bei einem Smartphone das Preis-Leistungs-Verhältnis besonders wichtig. Das ergab eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag von CHECK24.*) 42 gaben an, dass für sie die Hauptsache sei, das Handy funktioniert.



Für 18 Prozent der Verbraucher war besonders wichtig, dass das Smartphone gute Fotos macht. Nur zwölf Prozent gaben an, dass ihr High-End-Gerät immer auf dem neuesten technischen Stand sein muss. Sieben Prozent bevorzugen gebrauchte Geräte, um die Umwelt zu schonen.



Verbraucher geben für Smartphone bei CHECK24 Shopping im Schnitt 330 Euro aus



Verbraucher geben für ihr neues Smartphone ohne Vertrag bei CHECK24 Shopping im Schnitt 330 Euro aus.**) Das meistgekaufte Modell 2019 kostete im laufenden Jahr durchschnittlich sogar nur 132 Euro. Die Durchschnittspreise der zehn meistgekauften Geräte 2019 liegen sogar alle unter 300 Euro.



"Bei Smartphones ohne Vertrag sind Mittelklassemodelle mit Abstand am gefragtesten", sagt. Dr. Toni Schmidt, Geschäftsführer Shopping bei CHECK24. "Sie überzeugen Verbraucher ganz offenbar durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis."



CHECK24-Shopping: über eine Million Angebote von mehr als 5.000 Anbietern



Verbraucher vergleichen bei CHECK24 Shopping über eine Million Angebote von mehr als 5.000 Onlineshops und bestellen unkompliziert mit nur einem Login über ihr digitales Kundenkonto. Bei Fragen zum Bestellvorgang unterstützen die CHECK24-Kundenberater persönlich per Telefon oder E-Mail.



*)Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov

Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.035 Personen

zwischen dem 26.8.2019 und 28.8.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse

wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung

ab 18 Jahren. Basis Netto: Alle Befragten, die ein Handy/Smartphone

besitzen (1.959). Es konnten bis zu drei Antwortoptionen gewählt

werden.

**)Durchschnittspreise für 2019 über CHECK24 Shopping bestellte

Smartphones ohne Laufzeitvertrag. Stand: 4.9.2019. Liste der zehn

meistgekauften Modelle unter: http://ots.de/CrOu8c Über CHECK24



