Outperformer:: Nur ein Warm-up für den Marathon!?

Diese Aktie erfreut derzeit viele Anleger und die Erfolgssträhne scheint auch nicht abzubrechen - ganz im Gegenteil:

Die kanadische Gatling Exploration hatte jüngst außerordentlich starke Bohrresultate von seinem Projektareal im Kirkland Lake - Larder Lake-Minendistrikt bekannt gegeben. Gatling ist derzeit unseres Wissens nach der einzige börsennotierte Juniorexplorer, dem es gelungen ist, sich in diesem gewaltigen Minendistrikt ein Projekt zu sichern, während hier ansonsten nur die großen Goldproduzenten unterwegs sind.

Gatling Exploration*

WKN: A2N6VV

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

Auch der Minenriese Agnico Eagle gibt in diesem Jahr wieder Millionen aus, um eine potenziell neue Goldmine durch weitere Bohrungen zu verifizieren.

- Kein Wunder, brachte der Distrikt in der Vergangenheit fast 46 Mio. Unzen Gold zu Tage! Gatling Exploration darf bereits eine nach NI 43-101 definierte Ressource von rund 1 Mio. Unzen sein eigen nennen. Drei einzelne Goldprojekte sollen zu einem großen Ganzen verbunden werden und das Management glaubt nach den zuletzt extrem erfolgreichen Bohrungen an einen weit größeren Goldschatz, als bislang angenommen. Jedes Bohrloch war bislang ein Treffer und die Bohrgeräte laufen weiter auf Hochtouren, während zusätzlich ein neu gesichertes Areal, das nicht unweit vom Agnico Eagle-Projekt im Distrikt liegt, exploriert wird.

Tipp: Anleger dürfen also wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen mit weiteren Ergebnissen rechnen, die den Aktienkurs des Goldexplorers weiter beflügeln. Sie sehen selbst im Chart, wie begeistert sich der Markt von den jüngsten Resultaten gezeigt hat. Vorab positioniert zu sein, könnte sich auszahlen.

Step-Out-Bohrung indiziert noch größere Lagerstätte

Gatling Exploration landete erst Ende letzter Woche einen erneuten Volltreffer mit hochgradiger Goldmineralisierung, und dies 200 Meter westlich von einem der drei bislang bekannten mineralisierten Gebiete, was so viel heißt, dass sich die Lagerstätte auf ein noch größeres Gesamtareal ausdehnen sollte.

Unterschied zwischen Step-Out und Infill-Bohrungen: Step-Out-Bohrprogramme haben einen festen Ausgangspunkt, von dem aus die Mineralisierungszone erweitert werden soll. Infill-Bohrprogramme werden verwendet, um das Vorhandensein von Mineralisierungen zwischen den Step-Out-Bohrlöchern zu bestätigen.

Der "Junior" im "Monsterdistrikt"

Mit der Aktie dieses Unternehmen, so glauben wir, können Anleger in den nächsten Wochen und Monaten mit einer aus Gründen (die an dieser Stelle gleich näher erläutert werden) sehr hohen Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich profitieren. Die Aktie des gut finanzierten Goldexplorationsunternehmens Gatling Exploration (ein 13 Mrd. schwerer Minenkonzern und Rohstofflegende Eric Sprott persönlich zählen zu den Aktionären) rückt aktuell immer mehr in den Investitionsfokus einiger Anleger, wie am Chart unschwer zu erkennen ist.

Denn in den nächsten Wochen und Monaten steht die Lancierung etlicher weiterer und wichtiger Explorationsergebnisse eines Projekt im Norden der Provinz Ontario in Kanada an, für das sich schon ein führender Goldminenkonzern interessierte. Zahlreiche "Katalysatoren" könnten sehr kurzfristig eine bereits entstandene Kursrallye weiter befeuern, hierunter auch die Bohrungen auf einem ganz neuen vielversprechendem Projekt, das sich in Nachbarschaft einer Goldlagerstätte vom Minenriesen Agnico Eagle befindet. Unser Tipp lautet daher: Jetzt das Momentum nutzen und eine Position aufbauen, um im Erfolgsfall möglichst maximal zu profitieren.

Wichtiges Detail

Eines der weltweit größten Goldbergbauunternehmen, Gold Fields, sicherte sich im Jahr 2012 das Anrecht auf 60% des Larder-Goldprojekts in Kanada mittels einer 40 Mio.-Dollar-Optionsvereinbarung (CDN). Im ersten Jahr gab der Konzern rund 6 Mio. Dollar aus und schloss ein Bohrgramm mit insgesamt 59 Bohrungen ab. Aufgrund der Strategieänderung des Gold Fields-Managements, weltweit alle Explorationsaktivitäten einzustellen, verlor Gold Fields das Anrecht auf das Projekt.

Minenriese Gold Fields wollte 40 Mio. Dollar (CDN) für 60% zahlen!

So, und jetzt kommt Gatling Exploration ins Spiel- der aktuell nicht einmal 30 Mio. Dollar (CDN) auf die "Börsenwaage" bringt, heute aber 100% des Larder-Goldprojekts kontrolliert.

Der Minenkonzern Kirkland Gold (rund 13 Mrd. Dollar Bewertung; CDN) und Rohstofflegende Eric Sprott sind bereits Aktionäre dieses Unternehmens.

Der Kirkland Lake - Larder Lake-Minendistrikt blickt auf eine lange Explorations- und Goldgewinnungsgeschichte zurück, die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurückreicht. Zwischen 1911 und 2017 wurden in 61 Minen fast 46 Millionen Unzen Gold gefördert. Derzeit sind hier zwei Minen in Betrieb.

Juniorexplorer wie Gatling Exploration sind derzeit keine in diesem Gebiet, dafür aber große Goldminenkonzerne, wenngleich ein Explorer im Erfolgsfall sicherlich den deutlich größeren Hebel hat.

Agnico Eagle exploriert selbst fleißig in Nachbarschaft

Sie sehen Larder Lake von Gatling Exploration auf der Karte von Agnico Eagle. Upper Beaver und Upper Canada sind aktuelle Explorationsziele des Goldriesen.

Der Minenriese Agnico Eagle hat sich mit Upper Beaver und Upper Canada zwei Lagerstätten in diesem Distrikt von Explorationsunternehmen sichern können und bohrt derzeit selbst auch das Upper Beaver-Projekt und investiert in diesem Jahr Millionen in die Exploration der Projekte. Upper Beaver liegt nur rund 10 Kilometer östlich vom Kir Vit-Projekt, welches sich der kleine Goldexplorer Gatling Exploration neben dem Larder-Goldprojekt erst kürzlich sichern konnte.

Rund 1 Mio. Unzen "schonmal fix"

Das Larder-Projekt besteht derzeit aus insgesamt drei einzelnen Goldlagerstätten, die sich, wie das erfahrene Managementteam von Gatling Exploration glaubt, zu einer großen Goldlagerstätte verbinden lassen. Ist dies der Fall, käme dies wahrscheinlich der Neuentdeckung einer der größten neuen Goldlagerstätten Kanadas gleich.

Allein schon, dass der Goldriese Gold Fields bereit gewesen wäre, 40 Mio. Dollar (CDN) auszugeben, um sich 60% des Projekts sichern zu können, spricht in unseren Augen eine ganz deutliche Sprache und dafür, welchen Wert das Projekt tatsächlich beherbergen könnte. Schon bis heute konnten auf dem Larder-Gesamtareal rund 1 Mio. Unzen Gold nach dem kanadischen vorgeschriebenen Standard NI-43-101 als Ressourcen klassifiziert werden.

Das 33,7 km² große Projektgebiet befindet sich nur 7 km westlich der Kerr-Addison-Mine, auf der 11 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Alle Teile der Liegenschaft Larder sind mit Lastwagen oder Geländefahrzeugen erreichbar.

Gatling Exploration besteht aus exakt dem Team, das vor vielen Jahren einen anderen Goldexplorer aus der Taufe gehoben hat, die kanadische BonTerra Resources, die aktuell mit rund 160 Mio. Dollar (CDN) bewertet ist und eines der hochgradigsten Goldprojekte Kanadas entwickelt. Mit Gatling Exploration, so glauben wir, stehen die Chancen überdurchschnittlich hoch, dass das Managementteam rund um den Chefgeologen Nathan Tribble den nächsten großen - wenn nicht vielleicht sogar noch einen größeren - Wurf landen könnte.

Bohrungen laufen auf Hochtouren - mit ersten großen Erfolgen oder eigentlich mehr als: Trefferquote 100%

Ein umfangreiches Bohrprogramm hat man bereits im Frühjahr begonnen, welches auf Hochtouren weiterläuft. Die bisherigen Resultate waren so vielversprechend, dass das Management kürzlich entschieden hat, sein Bohrprogramm von ursprünglich 10.000 Metern auf 20.000 Meter zu verdoppeln.

Kir Vit könnte für Neuentdeckung gut sein

Auch das neue Projekt Kir Vit steht jetzt erstmals im Fokus des Bohrgeräts. Erste Bodenproben wurden bereits gesammelt und die jetzt schon vorgefundenen hochgradigen Goldmineralisierungen beim sog. "Sampling" sprechen für einen Erfolg.

Bis in den Winter rein dürfen Anleger nun konstant mit Bohrergebnissen vom Larder-Projekt rechnen. Setzt sich die "Glückssträhne" des Geologenteams weiter fort (bisher gab es eine Trefferquote von unglaublichen 100%), dann dürfte der Kurs wohl schon recht zeitnah auf einem völlig anderen Niveau notieren (aus unserer Sicht müsste dies eigentlich aufgrund der bisherigen Resultate und der eingangs erläuterten Umstände schon jetzt der Fall sein).

