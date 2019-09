Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Liegt es an der Schuldenbremse, dass notwendige Investitionen in Zukunft und Infrastruktur zurückgehalten werden oder hat die Politik das Geld einfach in Mütter-Rente, Baukindergeld und andere Wohltaten gesteckt?Hier geht es zum Wirtschaftspodcast von "Die Welt".

Den vollständigen Artikel lesen ...