Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont (ISIN: CH0210483332) lädt seine Aktionäre an diesem Mittwoch zur Generalversammlung nach Genf. Richemont will die Dividende für das letzte Geschäftsjahr um 5,3 Prozent von 1,90 Franken auf 2 Franken (ca. 1,83 Euro) erhöhen. Beim derzeitigen Börsenkurs von 74,18 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,47 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 20. September 2019. Ex-Dividenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...