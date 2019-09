Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Europäische Anleihen außerhalb des gemeinsamen Währungsraums (Euro-Outs) konnten im vergangenen Monat erneut auf breiter Basis hinzugewinnen, so die Experten von Union Investment.Dabei bleibe die Geldpolitik ein zentraler Faktor für die Rentenmärkte. Die seitens der Europäischen Zentralbank für September erwartete Zinssenkung und die Auflage eines neuen Wertpapier-Ankaufsprogramms dürften die Spreadanlageklasse perspektivisch weiter unterstützen. Gleichzeitig resultiere aber auch aus den hohen Erwartungen an die Geldpolitik, bedingt durch die anhaltenden konjunkturellen Sorgen, Enttäuschungspotenzial. Im Berichtszeitraum seien unter den Euro-Outs vor allem Anleihen aus dem osteuropäischen Raum gefragt gewesen. Allen vorweg hätten die Staatspapiere aus Kroatien einen Renditerückgang von 45 Basispunkten verbucht. Gefolgt worden seien diese von Schuldverschreibungen aus Russland (Hartwährung) und Ungarn. In beiden Fällen sei die Rendite um rund 40 Basispunkte gesunken. ...

