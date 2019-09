Frankfurt am Main (ots) - Mit vier von fünf möglichen Sternen zählt Nestlé wie im Vorjahr zu den familienfreundlichsten Unternehmen 2019 in Deutschland. Zu diesem Schluss kommt eine umfassende Studie des ELTERN-Magazins. "Beruf und Familie zu vereinen ist der Kern unserer Unternehmensstruktur und liegt uns besonders am Herzen. Daher sind wir stolz, dass unser Engagement in diesem Bereich ausgezeichnet wird", so Ralf Hengels, Personalvorstand der Nestlé Deutschland AG. "Unser Ziel ist es, den hohen Standard zu halten und weiterhin familienfreundliche Karrieremodelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten. Dabei orientieren wir uns auch zukünftig an den Wünschen und Vorstellungen unserer Angestellten."



Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen bietet Nestlé ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedene Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern sollen. Eine Kinderkrippe auf dem Nestlé Campus in Frankfurt ermöglicht den Eltern mehr zeitliche Flexibilität. Für arbeitende Eltern ist außerdem ein unternehmensunabhängiger Familienservice 24 Stunden am Tag erreichbar, um Betreuungsplätze, Tagesmütter oder Au Pairs zu vermitteln. Auch Homeoffice, Sabbaticals oder ein Fitnessstudio auf dem Campus gehören zu dem umfangreichen Angebot.



Über die Studie: Seit 2018 zeichnet ELTERN die besten Unternehmen für Familien aus. Mehr als 140 Unternehmen mit insgesamt über 950.000 Beschäftigten haben dieses Jahr an der großangelegten Studie teilgenommen und einen Katalog mit 45 Fragen beantwortet. Die Unternehmen wurden in fünf Kategorien bewertet: Familienfreundliches Arbeitsumfeld, Unterstützung bei der Betreuung, Flexible Arbeitszeit, Karriere mit Kind und Stellenwert von Familienfreundlichkeit im Unternehmen.



Pressekontakt:



Nestlé Deutschland AG

Alexander Antonoff

Tel: (069) 6671 - 25 57

E-Mail: alexander.antonoff@de.nestle.com



Original-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/4371887