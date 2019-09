München, Deutschland (ots) - Normalerweise ist es doch so: Erst erscheint ein begnadetes Buch, dann wird es zum begnadeten Film. Aber bei dem Olli und dem Päter ist das halt genau andersherum.



Erst mussten 100-Scheißfilm-Gurken aus aller Welt unter schwersten Bemühungen zusammengesucht werden, diese wurden dann in ein Formatkonzept mit dem klangvollen Namen "SchleFaZ" gepackt, um auf TELE 5 die "Schlechtesten Filme aller Zeiten" bis in die kleinste zelebral-zersetzende Faser zu sezieren und zu zelebrieren.



Und siehe da - es wurde ein Schuh draus... äh, ein Buch draus! Der Fernsehkult von TELE 5 für alle B-Movie Fans wird zur Pflichtlektüre für alle B-Movie Fans im riva Verlag.



DIE 100 SCHLECHTESTEN FILME ALLER ZEITEN - DAS GROßE SCHLEFAZ-BUCH.



Die Enzyklopädie über Talentlosigkeit, handwerklichem Unvermögen und den tiefsitzenden Trashfilm-Traumata von Olli und Päter. Ein notwendiges Übel für alle SchleFaZ-Fans.



Oliver Kalkofe und Peter Rütten haben ihre ganz persönliche Topauswahl zusammengestellt. Ein Buch, das hält, was es verspricht: Farbige Fake-Filmplakate, Fotos vom Set der Kultsendung, bissige Kommentare, präzise Inhaltsangaben und jede Menge skurrile Trivia machen dieses Buch zu einem Highlight für Cineasten.



Ab sofort erhältlich:

Oliver Kalkofe, Peter Rütten: Die 100 schlechtesten Filme aller

Zeiten

Das große SchleFaZ-Buch

riva Verlag, Hardcover, 208 Seiten

Erscheint am 11.9.2019

ISBN: 978-3-7423-1070-5 Weitere Infos unter: http://ots.de/VjMA3E



