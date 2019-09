FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will den Vertrieb seines elektrischen Hoffnungsträgers ID3 vor allem mit Hilfe von Leasingverträgen absichern. Verträge für 80 Prozent des Absatzes strebt der konzerneigene Absatzfinanzierer VW Financial Services an, wie Jens Legenbauer, Sprecher der Geschäftsführung von Volkswagen Leasing auf der Automesse IAA vor Journalisten sagte. Allen Erstverträgen für den ID3 sollen weitere Leasing- oder Finanzierungsverträge folgen, um die Restwerte des Fahrzeugs zu erhalten.

