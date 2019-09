Die Landesregierung plant ab Oktober zudem eine Förderung von Photovoltaik-Speichersystemen. Diese ist Teil der "Solar-Offensive" von Rheinland-Pfalz, die im Herbst starten soll. Bereits nächste Woche will sich das Land im Bundesrat für die Streichung der Förderdeckels für Photovoltaik-Anlagen bis 750 Kilowatt stark machen.Rheinland-Pfalz wird sich bei der Bundesratssitzung am kommenden Freitag für die Stärkung der Photovoltaik einsetzen. Dazu hat das Landeskabinett in dieser Woche eine Bundesratsinitiative beschlossen, die sich für die Abschaffung des 52-Gigawatt-Deckels bei der Photovoltaik ...

