Welche Wünsche Kunden heute im Bereich Smart Home bzw. Energiemanagement haben und wie man als Fachhandwerker darauf eingehen kann, darüber sprachen wir mit Karlheinz Reitze, Geschäftsführer der Viessmann PV + E-Systeme GmbH.

»de«: Komfort, Sicherheit und Effizienz - diese drei Schlagworte verbindet man mit einem Smart Home. Welche Relevanz haben diese Aspekte aus Ihrer Sicht?

K. Reitze: Komfort und vereinfachte Bedienung von Heizungsanlagen haben eine hohe Relevanz - sowohl für uns als Anbieter derartiger Systeme als auch für den Kunden. Unter Komfort verstehen wir hier nicht nur die Bereitstellung der gewünschten Raumtemperaturen, sondern auch die Bedienung beispielsweise per App, so dass sich der Nutzer nicht mehr im Heizungskeller an die Anlage stellen muss.

Gerade in einem vernetzten Smart Home lassen sich diese Funktionalitäten realisieren und zusätzlich Effizienzpotenziale heben, etwa durch die Einbindung von PV-Anlagen und Speichern - Batterien, Wärmepumpen oder Elektrofahrzeugen.

Unter Sicherheit verstehen viele primär den Schutz gegen Einbruch, Brand oder vergleichbare Ereignisse. Aus unserer Sicht kommt hier aber ein weiterer wichtiger Aspekt dazu, nämlich die Betriebssicherheit. Wenn Sie Anlagen im vernetzten Smart Home überwachen, können Sie mögliche Ausfälle oft schon im Vorfeld erkennen, Stichwort vorbeugende Wartung.

Vorbeugende Wartung hat auch eine positive Rückwirkung auf die Effizienz, und zwar in zweierlei Hinsicht: Einerseits erkennt man eine Verschlechterung der Anlageneffizienz und kann rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten. Andererseits lassen sich auch Effizienzpotenziale im Handwerksbetrieb heben. Denn gerade in Zeiten der angespannten Personalsituation im Fachhandwerk macht es Sinn, eine Anlage aus der Ferne zu überwachen und nicht bei jeder Fehlermeldung erst einen Monteur vor Ort zu schicken, der dann oft nicht das richtige Ersatzteil dabei hat.

»de«: Lösungen wie etwa Sprachsteuerung stammen von ganz anders gelagerten Anbietern wie etwa eine Heizungsanlage und unterliegen auch deutlich kürzeren Innovationszyklen. Sehen Sie die eingangs genannten drei Hauptanwendungen daher als ein integriertes System oder als mehrere parallele Systeme?

K. Reitze: Der Kunde möchte eine einheitliche Bedienoberfläche haben und nicht für jedes Gewerk eine eigene Software lernen und nutzen. Wie die Systeme im Hintergrund zusammenarbeiten, das interessiert den Nutzer nicht. Daher haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...