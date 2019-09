FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS TYMAN PRICE TARGET TO 230 (270) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 950 (850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WPP PRICE TARGET TO 985 (900) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10000 (7000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2230 (2050) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS BP PRICE TARGET TO 600 (645) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SHELL B TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2500 (2780) PENCE - HSBC CUTS SHELL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2500 (2780) PENCE - HSBC RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 890 (870) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS STANDARD CHARTERED TO 'SELL' ('HOLD') - JEFFERIES CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 1150 (1175) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 502 (520) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN INITIATES FEVERTREE DRINKS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 2740 PENCE - JPMORGAN RAISES VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT INITIATES RENEW HOLDINGS WITH 'BUY' - TARGET 500 PENCE - RBC CUTS CONSORT MEDICAL PRICE TARGET TO 1060 (1130) PENCE - 'OUTPERFORM'



