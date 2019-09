Das deutsche BIP sank bereits im Frühjahr leicht - nun erwarten die Forscher des Kieler Instituts für Weltwirtschaft einen weiteren Rückgang. Für 2020 zeigen sich die Experten allerdings optimistischer.

Die deutsche Wirtschaft steht laut führenden Forschern an der Schwelle zur Rezession. "Im dritten Quartal wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wohl noch einmal zurückgehen", sagten die Forscher des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch voraus. Sie erwarten ein Minus von 0,3 Prozent. Damit rutsche die Wirtschaft in eine kurze Rezession, denn im Frühjahr war das BIP bereits um 0,1 Prozent gesunken. Auch nach Ansicht des Essener Forschungsinstituts RWI mehren sich die Anzeichen, dass die Schwächephase anhält und die Konjunktur in einen Abschwung gerät. Damit stünde der deutschen Wirtschaft eines der schwächsten Jahre seit der Finanzkrise bevor, so das IfW Kiel.

"Damit erfüllt Deutschland zwar ...

