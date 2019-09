Unterföhring (ots) -



- André Breitenreiter und Manuel Baum im Wechsel begleiten im

Rahmen der "Champions Corner" die Spiele des Abends

- Die Live-Vorberichterstattung auf Sky Sport 1 und 2 HD wird wie

in der letzten Saison frei empfangbar auf Sky Sport News HD

ausgestrahlt

- Erste frei empfangbare Spielszenen an jedem Spieltag bereits

unmittelbar nach Spielende sowie die ersten

Highlight-Zusammenfassungen im Free-TV ab 0.00 Uhr auf Sky Sport

News HD

- Die Königsklasse live exklusiv im Pay-TV: Nur Sky zeigt im

Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore

live, kein Anbieter zeigt mehr Einzelspiele der deutschen

Vereine live und in voller Länge als Sky

- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fußballfans mit

Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne

Vertragsbindung live dabei sein Unterföhring, 11. September 2019 - Auch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse den Abonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticket vorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HD während der laufenden Spiele näher dran am Geschehen als auf jedem anderen Sender im deutschen Free-TV. In der Live-Sendung "Champions Corner" werden die Moderatoren Yannick Erkenbrecher und Martin Winkler abwechselnd an jedem Dienstag- und Mittwochabend von 20.45 bis 23.00 Uhr das aktuelle Geschehen in den Stadien kommentieren und analysieren.



Fester Bestandteil der Sendung werden im Wechsel die letztjährigen Bundesliga-Trainer André Breitenreiter und Manuel Baum sein. Breitenreiter hatte zuletzt Hannover 96 trainiert. Baum war zuletzt beim Bundesligisten FC Augsburg aktiv. Seit dem 1. Juli ist Baum Cheftrainer der deutschen U20-Nationalmannschaft.



Außerdem werden Sabine Loderer und Antonia Knupfer abwechselnd die Spiele an den Champions League Abenden begleiten. Sabine Loderer ist eine Ex-Fußballspielerin von Bayern München und seit 2010 als Verbandstrainerin beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) beschäftigt. Sie gilt als Expertin für den Nachwuchsbereich. Antonia Knupfer war als Fußballspielerin zuletzt für den USV Jena aktiv.



Zur Runde der "Champions Corner" wird ab dieser Saison der Social Media Reporter Riccardo Basile gehören, der Reaktionen rund um die Champions League in den sozialen Netzwerken einfangen wird. Komplettiert wird die Runde immer von einem wechselnden Gast.



Sky Sport News HD: Erste Anlaufstelle der UEFA Champions League im deutschen Free-TV



Noch vor Sendungsstart der "Champions Corner" wird Sky wie in der letzten Saison zum Einstieg in den Champions League Abend die Vorberichterstattung zu den Live-Spielen im Pay-TV auch frei empfangbar auf Sky Sport News HD ausstrahlen. Im "Champions Countdown" ab 18.30 Uhr sowie im "Dienstag/Mittwoch der Champions" ab 19.30 Uhr können alle Fußballfans dabei sein, wenn Sky die Zuschauer auf die anstehenden Begegnungen einstimmt. Bei den Live-Sendungen sind wieder entweder Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus oder Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann sowie weitere Gäste. Analyse-Experte Erik Meijer wird wieder an der Taktiktafel seine Einschätzungen liefern.



Direkt nach Spielende die ersten Highlights, ab 0.00 die ersten ausführlichen Zusammenfassungen im Free-TV



Unmittelbar nach dem Ende der Live-Spiele sind auf Sky Sport News HD bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zu sehen, von den um 18.55 Uhr angepfiffenen Spielen im Rahmen von "Champions Corner", von den späten Spielen zunächst in Kurzform im Rahmen der regulären "Late Night News". Ab 0.00 Uhr präsentieren die Moderatorinnen Britta Hofmann und Katharina Kleinfeldt im Wechsel "Alle Spiele, alle Tore". In dem einstündigen Format werden auf Sky Sport News HD die ersten ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen aller Partien des Abends im Free-TV gezeigt. Die Highlight-Clips stehen allen Nutzern auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung.



