++ Europäische Aktien nach optimistischen Neuigkeiten zum Handelsstreit im Plus ++ DE30 steigt dadurch weiter an, Preis scheint die diesjährigen Höchststände zu bestätigen ++ IWF hat das deutsche BIP-Wachstum 2019 gedrosselt und fordert die Regierung auf, die Ausgaben anzukurbeln, um die nachlassende Wirtschaft wiederzubeleben ++Die Marktstimmung deutlich verbessert, nachdem Hu Xijin, Chefredakteur der Global Times, überraschende Bemerkungen bezüglich des Handelsstreits zwischen den USA und China gemacht hatte. Demnach werde China einige Maßnahmen ergreifen, um negative Auswirkungen des Handelskrieges zu mildern. Die positiven Effekte spiegeln sich bereits in der Performance der europäischen Aktienmärkte wider, wobei der deutsche Leitindex die Gewinne anführt und zum Zeitpunkt des Schreibens um 0,7 % ansteigen ...

