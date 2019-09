BehrTech, ein disruptiver Wegbereiter für drahtlose Konnektivität der nächsten Generation für das Industrial Internet of Things (IIoT), hat heute einen Bericht veröffentlicht, in dem die Quality of Service von MYTHINGS und LoRa LPWAN unter realen Interferenzbedingungen bewertet und verglichen wurde. Professor Dr. Thomas Lauterbach von der Technischen Hochschule Nürnberg führte die von BehrTech in Auftrag gegebene unabhängige Studie durch.

Die Ergebnisse zeigten, dass MYTHINGS in einer realen industriellen IoT-Umgebung mit hohen Interferenzen durch andere Systeme und Geräte eine wesentlich höhere Störfestigkeit aufweist als LoRa. Bei gleicher Netzwerkreichweite verliert LoRa einen erheblichen Prozentsatz der Nachrichten, während MYTHINGS alle Nachrichten zuverlässig sendet. Eine Momentaufnahme dieser Ergebnisse ist in einer Infografik unter behrtech.com/blog/lpwan-quality-of-service-a-comparative-study-of-mythings-vs-lora/ verfügbar.

"Im dichten Interferenzszenario gab es einen signifikanten Unterschied in der Quality of Service zwischen MYTHINGS und LoRa", sagte Professor Dr. Thomas Lauterbach. "Durch die Beobachtung beider Netzwerke bei gleicher Signalleistung lieferte MYTHINGS erfolgreich alle Nachrichten, während das LoRa-Netzwerk mehr als 10 Prozent seiner Nachrichten verlor. Selbst bei erhöhter Signalleistung gab es eine Paketfehlerrate von vier bis fünf Prozent im LoRa-System."

Mit einem LoRa EU-Modus MultiConnect Conduit IoT Starter Kit und dem EU-Modus MYTHINGS by BehrTech Starter Kit bewertete die Studie die Netzwerkleistung sowohl über einen Zeitraum von 60 Minuten als auch über einen Zeitraum von 4 Stunden unter verschiedenen externen Interferenzbedingungen auf der Grundlage des vom IEEE entwickelten Interference Model Standard für LPWAN. Die Ergebnisse wurden anhand der Paketfehlerrate (Packet Error Rate, PER) gemessen, die sich auf den Prozentsatz der erfolglosen Nachrichtenübertragungen bezieht. Vier Interferenzszenarien wurden verwendet, um verschiedene Niveaus der Signaldichte zu demonstrieren. Die Studie konzentrierte sich auf das Szenario auf dichter Ebene, das einen Interferenzpegel aufweist, der dem von realen industriellen IoT-Umgebungen entspricht.

"Daten sind der Lebensnerv des industriellen Internets der Dinge (IoT) und mit der ständig steigenden Anzahl angeschlossener Geräte in Industry 4.0 ist die Störfestigkeit entscheidend für erfolgreiche IoT-Implementierungen", sagte Wolfgang Thieme, Chief Product Officer bei BehrTech. "MYTHINGS wurde speziell entwickelt, um den erheblichen Störungen im industriellen Umfeld standzuhalten und die robuste und skalierbare, zukunftssichere Konnektivität bereitzustellen, die für IoT-Netzwerke der nächsten Generation erforderlich ist."

"Unsere Forschung mit anderen LPWAN-Technologien in industriellen IoT-Umgebungen passt zu den Ergebnissen der Studie", sagte Amir Azhari, Mitbegründer und COO bei AOMS. "Andere LPWAN-Technologien haben Probleme mit der Quality of Service in anspruchsvollen und rauen industriellen IoT-Anwendungen. Große Campus-Sensornetzwerke erfordern eine Skalierbarkeit, die mit herkömmlichen LPWAN-Technologien aufgrund der Paketfehlerrate nicht erreicht werden kann und MYTHINGS ist in diesem Sinne einzigartig."

"Wenn ich nicht auf MYTHINGS gestoßen wäre, hätte unser Unternehmen nicht begonnen, industrielle IoT-Lösungen zu entwickeln", sagte Christian Leuchtenberg, CEO von Applied-IoT. "Unsere Kunden arbeiten in rauen Umgebungen und wir brauchten eine zuverlässige Wireless-Lösung, die robust und skalierbar ist. Unser Team hat umfangreiche Erfahrung im Bereich LPWAN, und ältere Technologien wie LoRa erfüllen diese Anforderungen nicht."

Um den vollständigen Bericht herunterzuladen, besuchen Sie bitte: https://behrtech.com/resources/lora-vs-mythings

Über BehrTech

BehrTech bietet eine disruptive Softwareplattform für die drahtlose Konnektivität, die speziell für massive IIoT-Netzwerke (Industrial Internet of Things) entwickelt wurde. Das Herzstück der Plattform ist MIOTY, eine neue, von ETSI standardisierte Kommunikationstechnologie, die eine zuverlässige, robuste und skalierbare Konnektivität bietet, wie keine andere Technologie auf dem Markt. BehrTech ist der weltweite Lizenznehmer von MIOTY, das vom Fraunhofer Institut entwickelt wurde. Mit seinem Ansatz der Interoperabilität erleichtert BehrTech den Endanwendern die Nachrüstung seiner MYTHINGS-Plattform in jeder Umgebung und ermöglicht es Partnern, Systemintegratoren und Value-Added-Resellern, voll integrierte IIoT-Lösungen anzubieten, die datengesteuerte Entscheidungen ermöglichen.

