Wiesbaden (ots) - In dieser Woche gehen die Sommerferien in Bayern und

Baden-Württemberg zu Ende, und damit auch die Haupturlaubszeit in

Deutschland. Umfragen zufolge nehmen zwei Drittel der Beschäftigten

in den Sommermonaten mindestens zwei Wochen Urlaub. Nach Auswertungen

von SOKA-BAU gehen auch viele Bauarbeitnehmer in den Sommerurlaub. Im

Gegensatz zur Gesamtwirtschaft liegt in der Baubranche die

Haupturlaubszeit aber im Winter, da aufgrund der Saisonabhängigkeit

erfahrungsgemäß in der kalten Jahreszeit häufig nicht gearbeitet

werden kann. So nehmen rund 75 % der Bauarbeiter im Dezember Urlaub.



Damit Bauarbeitnehmer überhaupt einen zusammenhängenden Urlaub nehmen

können, haben die Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft vor 70

Jahren das Urlaubskassenverfahren ins Leben gerufen. Das Verfahren

stellt sicher, dass alle Urlaubsansprüche der Arbeitnehmer -

unabhängig davon, bei welchem Betrieb sie sie erworben haben -

zusammengefasst und somit übertragbar gemacht werden. Darüber hinaus

ist der Urlaub auch noch im kompletten Folgejahr verfügbar. Und auch

wenn nach Ablauf dieses Jahres Urlaubstage verfallen sein sollten,

zahlt SOKA-BAU auf Antrag eine Entschädigung für die verfallenen

Urlaubsansprüche aus. Ein System, das es nur in der Bauwirtschaft

gibt und sich bewährt hat. Von diesem haben im vergangenen Jahr rund

82.000 Arbeitgeber und mehr als 850.000 in- und ausländische

Arbeitnehmer der Baubranche profitiert. Das Urlaubsverfahren stellt

nämlich auch sicher, dass ausländische Arbeitnehmer auf deutschen

Baustellen ihren Urlaub und mindestens den jeweils geltenden

Mindestlohn erhalten und somit Wettbewerbsgleichheit hergestellt

wird.



Von den Vorteilen des Urlaubsverfahrens für die Baubranche berichtet

Lisa Schaber von der Schaber Baugesellschaft mbH in Karlsruhe in

einem Video auf der Homepage von SOKA-BAU (www.soka-bau.de/urlaub)



