Mainz (ots) - Woche 37/19



Mi., 11.9.



22.15 auslandsjournal

Bitte Änderung beachten:

Moderation: Matthias Fornoff Bitte streichen: Antje Pieper



(Änderung bitte auch für Wiederholung um 2.15 Uhr berücksichtigen.)



Woche 39/19



Di., 24.9.



0.45 Neu im Kino

Bitte Ergänzung beachten:

"Der Distelfink" von John Crowley Woche 40/19



Mi., 2.10.



Bitte Programmänderung beachten:



5.20 Deutschland von oben



5.25- Die Biene Maja (HD/UT)

5.40 Walter hat den Durchblick

3D-Animationsserie

Frankreich/Deutschland 2013 Do., 3.10.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Astrid Lindgren:

Ferien auf Saltkrokan (VPS 5.30) 7.05 Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott (HD/Dolby Digital

5.1)

3D-Animationsfilm Drehbuch: Mark Slater, Gabriele M. Walther

Regie: Thomas Bodenstein, Marcus Hamann

Deutschland 2017 8.30 heute Xpress



8.33 Dornröschen (VPS 8.35)



(Weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen. "Arrietty - Die wundersame Welt der Borger" entfällt.)



Woche 41/19



Fr., 11.10.



23.25 aspekte

Bitte streichen: Untertitel Woche 42/19



Do., 17.10.



23.15 Markus Lanz - England ungeschminkt

Bitte Ergänzung beachten: Untertitel

____________________________ 5.10- hallo deutschland

5.30 Bitte Ergänzung beachten: Untertitel Woche 43/19



So., 20.10.



18.30 Terra Xpress

Bitte Änderung des Folgentitels beachten:

Das Recycling-Märchen und die starken Kinder Bitte streichen: Das Recycling-Märchen: Wie Kunststoffe die

Umwelt bedrohen Pressekontakt:



ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4372151