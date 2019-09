Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 350 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei schwächeren Konjunkturaussichten bevorzugt Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Luxusgüterbereich die dominanten Megamarken. Louis Vuitton, Dior und auch Hennessy stünden gut da./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 22:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121014