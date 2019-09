Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für London Stock Exchange nach dem Übernahmevorstoß der Hongk Kong Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 8115 Pence belassen. Eine Offerte für die Londoner sei zwar generell stets wahrscheinlich gewesen, gerade dieses Angebot allerdings nicht, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Politische Risiken seien die höchste Hürde./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2019 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-09-11/13:13

ISIN: GB00B0SWJX34