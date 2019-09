Köln (ots) -



- Mehr Ford Mustang waren noch nie gleichzeitig an einem Ort zu

sehen: Mustang-Besitzer aus ganz Europa haben Ford dabei

geholfen, auf dem Test-Gelände des Autoherstellers im belgischen

Lommel einen neuen Weltrekord aufzustellen - Mit insgesamt 1.326 Fahrzeugen wurde der bisherige Rekord

geknackt, der 2017 mit 960 Ford Mustang-Modellen im

mexikanischen Toluca aufgestellt wurde - Der Ford Mustang ist das meistverkaufte Sportcoupé der Welt. Im

ersten Halbjahr 2019 verzeichnete Ford alleine in Europa 5.500

Verkäufe - 3,7 Prozent mehr als im selben Vorjahreszeitraum So viele Ford Mustang-Modelle gab es noch nie an einem Ort: Mustang-Besitzer aus ganz Europa haben sich am 7. September auf dem Testgelände von Ford im belgischen Lommel getroffen und sind mit 1.326 Modellen des legendären Sportwagens auf die Teststrecke gefahren. Damit haben sie einen neuen Weltrekord für die größte Anzahl von Fahrzeugen bei einem Mustang-Treffen aufgestellt und die bis dahin bestehende Bestmarke vom 3. Dezember 2017 mit 960 Fahrzeugen in Toluca (Mexiko) deutlich überboten. Bei der Weltrekord-Parade in Lommel waren sämtliche Baureihen des Sportwagen-Klassikers seit seiner Markteinführung im Jahr 1964 vertreten.



Sehen Sie hier unser Video vom Mustang-Weltrekord: https://youtu.be/wijRBAmSi9o



In Belgien werden pro Kopf mehr Mustang-Modelle verkauft als in jedem anderen europäischen Land, was das Ford-Testgelände in Lommel zum idealen Standort für den Weltrekordversuch machte. Im 55. Jahr seiner Produktion war der Ford Mustang 2018 zum vierten Mal in Folge das meistverkaufte Sportcoupé der Welt. Der Absatz stieg im ersten Halbjahr 2019 mit 5.500 Verkäufen in Europa* weiter an, das sind 3,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Das Ford-Testgelände in Lommel



Auf dem Lommel "Proving Ground" prüft Ford die Technologie und die Fahrdynamik seiner europäischen Fahrzeuge. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 3,22 Quadratkilometer und verfügt über Fahrstrecken mit einer Gesamtlänge von 80 Kilometern. Einige Abschnitte sind zur Simulation öffentlicher Straßen ausgelegt, andere Strecken weisen unterschiedliche Straßenoberflächen auf, die es Ingenieuren ermöglichen, Handhabung, Bremsen, Fahrt und Komfort zu bewerten. Mehr als 100 Ford-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützten den Weltrekordversuch.



* Ford of Europe zählt zu den "EU20"-Märkten die 20 europäischen Märkte, in denen das Unternehmen durch nationale Verkaufsorganisationen vertreten ist. Dazu gehören Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, die Schweiz, Tschechien und Ungarn.



Kraftstoffverbrauch des Ford Mustang in l/100 km (kombiniert): 12,8 - 9,0; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 285 - 199



Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und unter http://www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.



Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das vorherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln.



Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.



Pressekontakt:



Marko Belser

Ford-Werke GmbH

0221/90-17520

mbelser@ford.com



Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6694