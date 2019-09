München (ots) - Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show



- Moderiert von Jana Ina Zarrella

- Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II Bei den Islandern herrscht Gefühlschaos: Danilo kann sich nicht entscheiden, für wen sein Herz schlägt. Das Problem kennt Mischa nicht. Ricarda und er kommen sich immer näher... Zudem sorgt ein neuer Islander für noch mehr Aufregung - vor allem bei Yasin.



Danilos Gefühlswelt ist komplett durcheinander. Der charmante Italiener findet Granate Dijana plötzlich ganz gut, obwohl er doch seit gestern mit Asena zusammen ist und sich ganz ursprünglich ja für die süße Melissa entschieden hatte. Am liebsten würde er sich seine Traumfrau basteln...



Zudem sorgt eine Nachricht für Aufruhr: Ein neuer Islander ist auf dem Weg in die Villa. Der muskulöse Amin aus Köln entführt Asena und Samira auf ein Date. Bei wem kann der Geschäftsmann punkten? Zurück in der Villa sucht die verlockende Samira weiter das Gespräch mit dem Neuzugang.



Währenddessen glaubt Yasin, Samiras Plan zu durchschauen. Spricht sie etwa nur mit Amin, um den Sporttrainer eifersüchtig zu machen? Die lockige Schönheit ist schließlich selbst sehr eifersüchtig und temperamentvoll. Auch bei Yasin fängt es an zu brodeln. Platzt ihm der Kragen?



Bei all dem Chaos versuchen die anderen Islander Erik und Lisa miteinander zu verkuppeln. Ob sie damit Erfolg haben? Zwei Turteltäubchen schweben weiterhin auf Wolke Sieben: Ricarda und Mischa gehen auf Tuchfühlung. Aber wie weit werden sie gehen?



"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II



Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.



Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"



Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.



Pressekontakt:



RTL II

Programmkommunikation

Nora Fleckenstein

089 - 64185 0

nora.fleckenstein@rtl2.de



Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6605