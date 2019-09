Die in der Präfektur Kyoto beheimatete Japanese Culinary Academy mit Direktor Yoshihiro Murata (Onlinepräsenz unter https://culinary-academy.jp/english) hat sich mit dem Unternehmen Blue Magic, Inc., aus Tokio mit CEO Yukiko Akimoto (Onlinepräsenz unter https://bluemagic.co.jp/) zusammengeschlossen, um gemeinsam ein E-Learning-Programm zu Kultur und Methoden der authentischen japanischen Küche zu entwickeln. Die Dienstleistungen wurden am 12. Juli 2019 weltweit freigegeben.

Die japanische Küche erlebt derzeit rund um die Welt einen Boom, und japanische Restaurants vermehren sich überall sehr schnell. Heute gibt es weltweit bereits mehr als 120.000 japanische Restaurants.

Die Japanese Culinary Academy entsendet im Rahmen ihrer Bemühungen um ein exaktes Verständnis der japanischen Küche Seminarleiter für entsprechende Kurse in die ganze Welt. Sie nimmt zudem Studierende aus dem Ausland auf, die sich die japanische Küche in Japan selbst aneignen wollen, und veröffentlicht unter anderem auch eine auf Englisch und in weiteren Sprachen erscheinende Zeitschrift.

Die Japanese Culinary Academy ist eine amtlich zertifizierte Organisation gemäß den vom japanischen Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei am 1. April 2016 verabschiedeten Leitlinien zur Zertifizierung der japanischen Kochkunst im Ausland und hat nun mit japanese-cuisine.com ein E-Learning-Programm entwickelt, mit dem Kultur und Methoden der japanischen Küche auf sinnvolle Art jederzeit und überall auf der Welt vermittelt werden können. Abgedeckt werden dabei die für eine bronzene Zertifizierung nach diesen Leitlinien erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten.

Die Website ist online unter https://japanese-cuisine.com.

Die Akademie positioniert ihr Programm zur Förderung der japanischen Küche weltweit mit spannenden Inhalten. Als umsatzorientierter Teil dieser Bemühungen sucht Blue Magic, Inc., nach Vertriebspartnern zur weiteren Verbreitung dieser Kampagne.

