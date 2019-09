Die Freude über den neuen Job ist groß, der Vertrag unterzeichnet, doch nun müssen der bisherige Chef und die Kollegen über die Kündigung informiert und die Arbeit übergeben werden. Ein guter Übergang in neun Schritten.

Ist ein neuer Job gefunden, die Gehaltsverhandlung geführt und der Vertrag unterzeichnet, sind die Herausforderungen noch lange nicht alle gemeistert. Spätestens jetzt muss der alte Arbeitgeber informiert werden, dass Sie dessen Unternehmen verlassen. Und das ist nur der erste Schritt. Ein gelungener Abgang erfordert - gerade im Überschwang der Freude über einen neuen Job - noch einmal Konzentration, überlegte Schritte und Disziplin.

Neun Schritte, wie ihre alten Chefs und Kollegen Sie in guter Erinnerung behalten werden.

1. Die Kündigung selbst

Formaljuristisch reicht ein einfaches, fristgerechtes Kündigungsschreiben an die Personalabteilung. Doch formaljuristisch richtige Schritte schließen eben nicht die menschliche Seite mit ein. "Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten nicht vergessen, dass es bei Kündigungen auf deutlich mehr ankommt: um Emotionen von Menschen", sagt Gary Burnison, CEO der weltgrößten Organisations- und Personalberatung Korn Ferry. Deshalb ist es ratsam, zunächst ein Gespräch beim Vorgesetzten zu suchen, damit dieser nicht aus der Personalabteilung von der Kündigung erfährt. "Die meisten Menschen fühlen sich hintergangen - übrigens ganz unabhängig davon, ob sie vielleicht selbst der maßgebliche Auslöser für die Kündigung waren", warnt Burison. Diese negative Emotion bleibe meistens dauerhaft bestehen.

2. Auf Nachfragen eingestellt sein

Wichtig ist, erst einmal die eigenen Gefühle zu ordnen: Warum kündigen Sie diesen Job eigentlich? Mehr Gehalt, größere Herausforderungen, Beförderung oder einfach nur die Lust auf Veränderung sind auch für die Zurückgelassenen nachvollziehbare Gründe. Liegt es am Chef, an frustrierenden Strukturen im Unternehmen oder Konflikten im Team, sollte man sich überlegen, wie man auf die Frage nach dem Warum möglichst diplomatisch antwortet.

3. Die Zwischenphase

Es vergehen in der Regel ein paar Tage oder Wochen zwischen dem Informieren des Chefs und der HR-Abteilung und dem Tag, an dem man es den Kollegen verkünden kann. "Man muss ja sich verständigen, wann genau der Kündigende das Unternehmen verlässt, was aus den Projekten wird und ähnliches. Das hat auch den Sinn, dass die vorhersehbaren Fragen der Kollegen - zum Beispiel, ...

