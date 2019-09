Während die Rentenkommission der Bundesregierung noch tagt, legen die "Jungen Unternehmer" einen eigenen Kommissionsbericht zur Altersvorsorge vor. Ginge nach ihnen, wäre die Rente mit 67 bald schon Geschichte.

Der Verband "Die Jungen Unternehmer" fordert in einem Reformpapier grundlegende Veränderungen der deutschen Rentenpolitik - und geht mit der Regierungsarbeit der Vergangenheit ins Gericht. Eine "Verlängerung der Lebensarbeitszeit ist unumgänglich", schreibt Verbandschefin Sarna Röser in dem mehr als 40-seitigen Bericht mit dem Titel "Fair und generationengerecht - Vorschläge zur Neuaufstellung der Altersvorsorge in Deutschland". Der Bericht wird am morgigen Donnerstag der Bundesregierung übergeben und liegt der WirtschaftsWoche vor.

Zur Frage, wie genau die Altersgrenze verschoben werden sollte, macht Röser einen konkreten Vorschlag: "Der nächste Schritt ...

