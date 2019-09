Die Experten von Raiffeisen Research bleiben hinsichtlich der weiteren entwicklung an den Börsen zurückhaltend. "Angesichts anhaltender Risikofaktoren (insbesondere die Volatilität im Handelsstreit) und der noch ausstehenden Trendwende bei den Industrie-Vorlaufindikatoren halten wir eine kurz- bis mittelfristige Kauf-Empfehlung auf Quartalssicht unverändert für noch zu riskant. Unsere (höheren) Index-Prognosen für 2020 würden wir erst in einen "Kauf" münden lassen, wenn sich die Abwärtsrisiken weiter reduzieren, sich eine günstige Kaufgelegenheit in der nächsten möglichen Korrektur bietet oder die globale Industrie-Rezession signifikant das Tief durchschritten hat. Auf Sicht eines Jahres bleiben Aktien im Umfeld negativer Zinsen und Renditen in weiten Bereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...