Bei der Haushaltsdebatte im Bundestag hat die Verteidigungsministerin mehr Geld gefordert. Gebe es keine Erhöhung, seien wesentliche Projekte gefährdet.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat eine weitere Erhöhung des Wehretats angemahnt. Der für das kommende Jahr vorgesehene Anstieg um 1,7 Milliarden auf rund 45 Milliarden Euro allein reiche nicht, sagte sie am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags. "Wir müssen ihn mittelfristig verstetigen. Denn wenn es bei den jetzigen Planungen bleibt, sind wesentliche Projekte gefährdet", warnte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Als Beispiele nannte sie das Nachfolgemodell für das Kampfflugzeug Tornado oder auch die persönliche Ausstattung der Soldaten etwa mit Nachtsichtgeräten.

"Deutschland kann und darf sich aus der Mitgestaltung der Welt nicht zurückziehen", ...

