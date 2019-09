Mainz (ots) -



Donnerstag, 12. September 2019, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin

Moderation: Charlotte Potts (5.30 bis 7.00 Uhr);

Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr)



Rückkehr zur Meisterpflicht - Was heißt das für das Handwerk?

Quo vadis, Israel? - Ausgangslage vor der Neuwahl

Service: Heizung modernisieren - Alternativen zur Ölheizung



Donnerstag, 12. September 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Nora Tschirner, Schauspielerin



Volkskrankheit Kopfschmerzen - Was hilft, wenn der Schädel dröhnt?

Feuriges Fladenbrot mit Kräutern - Leckeres Rezept von Chefkoch

Roßmeier

Mythen rund um die Verkehrsampel - Rot, gelb, grün - alles ganz

einfach?



Donnerstag, 12. September 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Kind ohne Geburtsurkunde - Stadt zweifelt Identität von Vater an

Vergleich: Rad, Bus, E-Scooter - Wie kommt man schneller ans Ziel?

Expedition Deutschland: Bovenden - Traumjob Goldschmied



Donnerstag, 12. September 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Sandra Maria Gronewald



Karneval im Sommer - geht das? - "Blond nachgefragt"



Donnerstag, 12. September 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Moritz Bleibtreu im ZDF - Neue Folgen von "SCHULD"



Donnerstag, 12. September 2019, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema:

Klima, Pendler, Arbeitsplätze - der Kulturkampf ums Auto



Die Gäste:

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident Sachsen

Anton Hofreiter (Bündnis '90/ Die Grünen), Fraktionsvorsitzender im

Bundestag

Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender Volkswagen AG

Tina Velo, Klimaaktivistin, Sprecherin "Sand im Getriebe"

Ferdinand Dudenhöffer, Professor für Allgemeine

Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft, Leiter des

CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen

Ibrahim Gaddar, Pendler



Das Auto ist unersetzlich - nicht nur für Pendler. Hunderttausende

leben davon, es zu bauen und zu verkaufen. Das Auto ist aber auch ein

Klimakiller. Deshalb werden die Grenzwerte immer strenger und

KfZ-Steuern und Benzin vielleicht bald deutlich teurer in

Deutschland. Was heißt das für die Bürger? Wie will der Staat die

Mehrbelastung kompensieren? Wer hat Geld für ein neues,

umweltfreundlicheres Auto oder kann wirklich umsteigen auf Bus und

Bahn? Und wie viele Arbeitsplätze wird die Verkehrswende kosten?



