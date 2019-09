?Globaler Wassersportartikelhersteller bringt frische Führung

Aqua Lung, seit 75 Jahren gefeierter Pionier, Designer, Hersteller und Vertreiber von Tauch- und Wassersportausrüstungen, hat mit sofortiger Wirkung Matthieu Bazil zum neuen CEO ernannt. Herr Bazil wird in den Büros der Aqua Lung Group in Carros, Frankreich, tätig sein.

Bazil übernimmt das Ruder, während Aqua Lung seine weltweite Entwicklung und Vermarktung der besten Sportartikel im Bereich Tauchen, Schwimmen, Schnorcheln und Freizeitpaddeln fortsetzt. Bazil ist selbst ein leidenschaftlicher Wassersportler und Taucher. Er kam nach einer sehr erfolgreichen Karriere bei Fox Racing, Oxbow, Boardriders Inc. (mit globalen Führungspositionen bei DC Shoes und Quiksilver) und einer Key Account Management-Position bei adidas zu Aqua Lung.

"Ich habe mein ganzes Leben lang in der Sportbranche gearbeitet und Marken gesucht, die authentisch und glaubwürdig in ihrem Umfeld und führend in ihrer Branche sind. Aqua Lung passt perfekt zu dieser Definition. Aqua Lung ist der Pionier im Bereich Tauchen und jede Marke des Portfolios ist die authentischste und glaubwürdigste in ihrem Segment", sagte Bazil.

Die Aqua Lung Group hat sich voll und ganz der Entwicklung und Innovation der absolut besten Produkte verschrieben, um jede Art von Wassererkundung zu inspirieren, die von den Tauchermarken Aqua Lung und Apeks Diving angeführt wird. Mit Aqua Sphere und einer langjährigen Partnerschaft mit Michael Phelps im Bereich der MP Brand-Schwimmlinie für Leistungsschwimmer und Triathleten hat die Gruppe auch stark in die Welt des Schwimmens investiert.

"Wir legen besonderen Wert auf eine Zusammenarbeit mit starken Persönlichkeiten, egal ob es sich um Michael Phelps oder Philippe und Ashlan Cousteau handelt. Durch die Kombination dieser ikonischen Persönlichkeiten mit unseren unglaublich fähigen internen Teams und Marken werden wir die Entwicklung von wirklich bemerkenswerten Produkten der nächsten Generation vorantreiben, die von unseren engagierten Experten weltweit entwickelt wurden. Für Aqua Lung Group stehen die Sterne gut, und es ist mir eine Ehre, diesem talentierten Team beizutreten", fügte Bazil abschließend hinzu.

Über Aqua Lung Group

Aqua Lung war 1943 Vorreiter bei der Entwicklung moderner Tauchausrüstung, als Kapitän Jacques-Yves Cousteau gemeinsam mit Emile Gagnan das erste Unterwasseratemgerät "Aqua-Lung" entwickelte, das die Erforschung der Unterwasserwelt ermöglichte. Die Marke ist bis heute der weltweit führende Designer und Hersteller von Tauch- und Wassersportausrüstung. Aqua Lung liegen Qualität, Forschung und Tests sehr am Herzen und das Unternehmen hat das Taucherlebnis revolutioniert, indem es Industriestandards für Tauchausrüstung in Bezug auf Technologie, Komfort, Sicherheit und Design gesetzt hat. Die ereignisreiche Geschichte des Unternehmens als Experte in der Tauch- und Wassersportbranche hat zur Nachfrage nach Aqua Lung-Geräten in den Anwendungsbereichen Freizeit, Schwimmen, Technik und Militär geführt. In mehr als 100 Ländern der Welt werden Produkte unter den Markennamen Aqua Lung, MP Michael Phelps, Aqua Sphere, Apeks, O.ME.R., US Divers und Stohlquist vertrieben. Für weitere Informationen besuchen Sie www.AquaLung.com, http://www.Facebook.com/AquaLungDivers.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190911005544/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Michael Ladinig

+1 619 599 3992

mladinig@aqualung.com