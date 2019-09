Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Autobauer General Motors muss wegen eines Problems an den Bremsen rund 3,5 Millionen Autos zurück in die Werkstätten rufen. Wie das Unternehmen mitteilte, sind von dem Rückruf bestimmte Pickup-Trucks und SUVs der Modelljahre 2014 bis 2018 betroffen. An den Fahrzeugen muss ein Defekt behoben werden, der die Betätigung der Bremse mitunter erschwert und somit das Risiko eines Unfalls erhöht.

Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um die Pickup-Trucks Chevrolet Silverado und GMC Sierra sowie die SUVs Chevy Tahoe, Suburban, GMC Yukon und Cadillac Escalade. Bei dem Defekt handelt es sich um ein Softwareproblem.

Bei den großen Trucks und SUVs handelt es sich um die meistverkauften und profitabelsten Autos des GM-Konzerns.

Eine GM-Sprecher lehnte es ab, die erwarteten Kosten für den Rückruf zu nennen. Die Kosten hätten aber nur unbedeutende Auswirkungen auf die Gewinne des Konzerns.

(Mitarbeit: Ben Foldy)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2019 10:14 ET (14:14 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.