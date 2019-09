Mit Spannung wird auf die Notenbank-Entscheidungen in Europa am Donnerstag und in den USA in der kommenden Woche geblickt.New York - Die Anleger bleiben am Mittwoch an der Wall Street vor den anstehenden Notenbankentscheidungen eher defensiv. Der Dow Jones Industrial hielt sich in der ersten Handelsstunde unweit der Gewinnschwelle auf, konnte sich aber zuletzt mit 0,10 Prozent im Plus behaupten bei 26 937,58 Punkten. Er zeigt damit auch nach zuletzt fünf freundlichen Handelstagen keine Schwäche.

Den vollständigen Artikel lesen ...