Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

KYG9877P1321 Yue Da International Holdings Ltd. 11.09.2019 KYG9877S1021 Yue Da International Holdings Ltd. 12.09.2019 Tausch 1:1

DE0002457512 VIB Vermoegen AG 11.09.2019 DE000A2YPDD0 VIB Vermoegen AG 12.09.2019 Tausch 1:1

DE000A1K0409 pferdewetten.de AG 11.09.2019 DE000A2YN777 pferdewetten.de AG 12.09.2019 Tausch 1:1