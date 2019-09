Der EuroStoxx50 steigt am Tag vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid EZB um 0,51 Prozent auf 3510,44 Punkte.Paris - Die anhaltend optimistische Grundstimmung der Anleger hat die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch gestützt. Der EuroStoxx 50 stieg am Tag vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) um 0,51 Prozent auf 3510,44 Punkte. Damit bewegt sich der Leitindex der Eurozone nun auf seinem höchsten Niveau seit Juli. In Paris legte der Cac-40-Index um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...